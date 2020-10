The Falcon And The Winter Soldier, Anthony Mackie: "Girare la serie col COVID-19 è terribile" (Di venerdì 23 ottobre 2020) Anthony Mackie descrive la vita sul set di The Falcon And The Winter Soldier in Repubblica Ceca durante la pandemia definendola orribile. Anthony Mackie non riesce ad abituarsi ai protocolli di sicurezza messi in piedi per terminare la lavorazione di The Falcon And The Winter Soldier nonostante la pandemia di COVID-19 in corso tanto da definire l'esperienza lavorativa "terribile". Al momento The Falcon and the Winter Soldier non ha una data di uscita specifica. La produzione sta lavorando alacremente per recuperare i ritardi dovuti all'emergenza sanitaria e le riprese sono in corso in repubblica Ceca. Anthony ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020)descrive la vita sul set di TheAnd Thein Repubblica Ceca durante la pandemia definendola orribile.non riesce ad abituarsi ai protocolli di sicurezza messi in piedi per terminare la lavorazione di TheAnd Thenonostante la pandemia di-19 in corso tanto da definire l'esperienza lavorativa "". Al momento Theand thenon ha una data di uscita specifica. La produzione sta lavorando alacremente per recuperare i ritardi dovuti all'emergenza sanitaria e le riprese sono in corso in repubblica Ceca....

