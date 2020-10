Tg Scuola | edizione del 23 ottobre 2020

Leggi su dire

(Di venerdì 23 ottobre 2020) La pandemia non ha frenato la voglia di immaginare un nuovo futuro, più inclusivo e a misura di donna. È tornato, per la settima volta, ‘Coding Girls’, il programma ideato dalla Fondazione Mondo Digitale per sostenere la parità di genere nei settori della scienza e della tecnologia e per incentivare la partecipazione delle giovani donne al mercato del lavoro. L’iniziativa coinvolgerà 15mila studentesse di 24 città italiane per sensibilizzare le giovani donne sull’importanza del loro contributo per la crescita economica e sostenibile del paese. Attraverso un’alleanza collaborativa che coinvolge la Missione Diplomatica USA in Italia, l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, la Compagnia di San Paolo, Microsoft, Eni e una rete di 32 partner accademici, le Coding Girls potranno partecipare a competizioni tra le scuole, sessioni di orientamento con tutor universitari e incontri motivazionali con role model.– SCUOLA, PREMIATI ONLINE I VINCITORI DI ‘CREI-AMO L’IMPRESA’