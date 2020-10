Tg Psicologia | edizione del 23 ottobre 2020

Leggi su dire

"Il 42% dei bambini che era a rischio di sviluppare la sintomatologia autistica secondo l'ADOS-Toddler, dopo 2 anni di terapia basata sul modello DERBBI non ha più mostrato questo pericolo". Sono alcuni dei risultati di uno studio pubblicato sull'International Journal of Psychoanalysis and Education per illustrare l'approccio terapeutico del modello DERBBI, sviluppato e applicato da anni dall'IdO. Sarà presentato da Elena Vanadia, neuropsichiatra IdO, nella due giorni precongressuale il 24 e 25 ottobre in live streaming gratuito sul sito ortofonologia.it.