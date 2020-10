Tg Politico Parlamentare, edizione del 23 ottobre 2020 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Governo cerca in ogni modo di evitare la chiusura totale dell’attività in Italia, ma la situazione dei contagi in alcune Regioni allarma a tal punto che dalla Campania, il governatore Enzo De Luca, mette l’acceleratore. “Serve un lockdown totale- tuona il presidente della Regione- E’ indispensabile bloccare la mobilita’ tra Regioni e quella tra Comuni. La Campania si muovera’ in questa direzione a brevissimo”. Per De Luca vanno mantenute esclusivamente le attività essenziali: industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti. Dal canto suo il premier Giusppe Conte ribadisce la linea di una ‘serrata’ piu’ morbida. “Dobbiamo scongiurare un lockdown generalizzato- ha ripetuto- scuole e posti di lavoro devono restare aperti”. E in cento, tra professori e scienziati, scrivono al premier e al presidente Mattarella per chiedere subito misure drastiche al fine di contenere l’impennata dei contagi.ZINGARETTI AL GOVERNO: ORA CAMBI PASSO Leggi su dire (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Governo cerca in ogni modo di evitare la chiusura totale dell’attività in Italia, ma la situazione dei contagi in alcune Regioni allarma a tal punto che dalla Campania, il governatore Enzo De Luca, mette l’acceleratore. “Serve un lockdown totale- tuona il presidente della Regione- E’ indispensabile bloccare la mobilita’ tra Regioni e quella tra Comuni. La Campania si muovera’ in questa direzione a brevissimo”. Per De Luca vanno mantenute esclusivamente le attività essenziali: industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti. Dal canto suo il premier Giusppe Conte ribadisce la linea di una ‘serrata’ piu’ morbida. “Dobbiamo scongiurare un lockdown generalizzato- ha ripetuto- scuole e posti di lavoro devono restare aperti”. E in cento, tra professori e scienziati, scrivono al premier e al presidente Mattarella per chiedere subito misure drastiche al fine di contenere l’impennata dei contagi.ZINGARETTI AL GOVERNO: ORA CAMBI PASSO

Il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto di riforma della Politica agricola comune (Pac). Il documento, secondo quanto comunicato dall’organismo legislativo comunitario, si basa su un “maggiore ...

Pac: Parlamento Ue, obiettivi piani Stati devono essere in linea con impegni pro clima -3-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 23 ott - Il Parlamento ha chiesto inoltre che la riserva per le crisi del settore, prevista per aiutare gli agricoltori in caso di instabilita' dei prezzi o ...

Il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto di riforma della Politica agricola comune (Pac). Il documento, secondo quanto comunicato dall'organismo legislativo comunitario, si basa su un "maggiore ...