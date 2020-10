Terremoto, il Premier Conte: “La ricostruzione de L’Aquila sarà presto completata” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “La ricostruzione della città dell’Aquila e dei comuni abruzzesi coinvolti potrà essere presto completata con le risorse necessarie” ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi nel corso della videoconferenza con i 57 sindaci del cratere del sisma, le Istituzioni e le autorità locali e i parlamentari del territorio. Oltre 2,7 miliardi di euro disponibili con la prossima Legge di Bilancio per rifinanziare il completamento della ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma dell’Abruzzo 2009, ai quali si aggiungeranno altri 1,2 miliardi di fondi residui che saranno riprogrammati. Questo l’impegno del Premier, fa sapere una nota di Palazzo Chigi. “Grazie alla costante collaborazione dei sindaci, della Regione e delle strutture ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Ladella città dell’Aquila e dei comuni abruzzesi coinvolti potrà esserecompletata con le risorse necessarie” ha affermato il Presidente del Consiglio Giuseppe, oggi nel corso della videoconferenza con i 57 sindaci del cratere del sisma, le Istituzioni e le autorità locali e i parlamentari del territorio. Oltre 2,7 miliardi di euro disponibili con la prossima Legge di Bilancio per rifinanziare il completamento delladei comuni colpiti dal sisma dell’Abruzzo 2009, ai quali si aggiungeranno altri 1,2 miliardi di fondi residui che saranno riprogrammati. Questo l’impegno del, fa sapere una nota di Palazzo Chigi. “Grazie alla costante collaborazione dei sindaci, della Regione e delle strutture ...

l_dolci : RT @agenzia_nova: Katrin #Jakobsdottir, premier dell'#Islanda, è stata letteralmente colta di sorpresa da una scossa di terremoto di magnit… - Onorio_Ferraro : ???? Durante un’intervista in remoto con il @washingtonpost, il premier islandese Katrín #Jakobsdóttir si ferma con u… - agenzia_nova : Katrin #Jakobsdottir, premier dell'#Islanda, è stata letteralmente colta di sorpresa da una scossa di terremoto di… - sofertweets : Le #donne Premier che non si scompongono neanche con una scossa di terremoto???? #Iceland - Epistemide : @TeresaBellanova @ItaliaViva @matteorenzi PS : in questo mio dramma teatrale troverà linkato il programma di bilanc… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Premier Terremoto, il Premier Conte: “La ricostruzione de L’Aquila sarà presto completata” Meteo Web Terremoto: in acque sotterranee Appennino segnali di sisma di altri continenti

Le acque sotterranee dell’Appennino segnalano terremoti che avvengono molto lontano, anche dall’altra parte del mondo. La scoperta è il frutto di un nuovo studio che ha rilevato alcune variazioni del ...

Matteo Renzi e Pd sfidano il premier Conte sul Mes: "Se presentiamo mozione in Senato abbiamo la maggioranza"

Dunque un vero e proprio terremoto per il governo. Ma - come spiega La Stampa - Renzi non si ferma qui, anzi pensa che la questione vada portata avanti, fino al tavolo della verifica di governo con ...

Le acque sotterranee dell’Appennino segnalano terremoti che avvengono molto lontano, anche dall’altra parte del mondo. La scoperta è il frutto di un nuovo studio che ha rilevato alcune variazioni del ...Dunque un vero e proprio terremoto per il governo. Ma - come spiega La Stampa - Renzi non si ferma qui, anzi pensa che la questione vada portata avanti, fino al tavolo della verifica di governo con ...