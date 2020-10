Terna | 300 milioni di euro per collegare le due sponde della Sicilia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Al via il nuovo procedimento di autorizzazione per la linea elettrica a 380 kv Chiaromonte Gulfi Ciminna L'investimento è uno dei più importanti previsti in Italia ed è volto a migliorare affidabilità e qualità del servizio elettrico, favorendo la produzione delle fonti rinnovabili Il primo collegamento ad altissima tensione nella parte occidentale dell'isola per una lunghezza di di 172 km Saranno dismessi 20 km di vecchie linee in aree di pregio per un totale di 60 ettari di territorio liberatiinvestirà circa 300diperle duee migliorare significativamente la qualitàrete dell'isola, ...