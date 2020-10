Terna | 300 milioni di euro per collegare le due sponde della Sicilia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) –investirà circa 300diperle duee migliorare significativamente la qualitàrete dell’isola, favorendo la produzione da fonti rinnovabili: il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti comunicato la ripresa dell’iter di conferma dell’autorizzazione del collegamento ‘Chiaramonte Gulfi – Ciminna’. L’investimento, uno dei più importanti previsti in Italia spiega in una nota, prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto in doppiaa 380 kV lungo 172 km, che collegherà le esistenti stazioni elettriche di Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa e Ciminna in ...