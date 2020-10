Tennis, Jannik Sinner: “Ho dovuto cambiare qualcosa nel terzo set, sono felice perché ho trovato una soluzione” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continua a macinare vittorie importanti nel suo cammino Jannik Sinner, capace di sconfiggere quest’oggi Gilles Simon staccando il pass per la semifinale dell’ATP 250 di Colonia 2 2020. L’azzurro, n.46 del ranking mondiale (virtualmente n.43 con il successo odierno), ha così raggiunto la sua seconda semifinale nel circuito maggiore imponendosi con il punteggio di 6-3 0-6 6-4 sull’ostico francese Simon dopo 2 ore e 34 minuti di gioco estremamente intenso e dispendioso dal punto di vista fisico e mentale. Il 19enne altoatesino attende adesso il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Adrian Mannarino nella semifinale di domani per andare a caccia della prima finale ATP in carriera. “Lui è un giocatore molto solido, non sbaglia niente – ha dichiarato Sinner al termine del match – ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continua a macinare vittorie importanti nel suo cammino, capace di sconfiggere quest’oggi Gilles Simon staccando il pass per la semifinale dell’ATP 250 di Colonia 2 2020. L’azzurro, n.46 del ranking mondiale (virtualmente n.43 con il successo odierno), ha così raggiunto la sua seconda semifinale nel circuito maggiore imponendosi con il punteggio di 6-3 0-6 6-4 sull’ostico francese Simon dopo 2 ore e 34 minuti di gioco estremamente intenso e dispendioso dal punto di vista fisico e mentale. Il 19enne altoatesino attende adesso il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Adrian Mannarino nella semifinale di domani per andare a caccia della prima finale ATP in carriera. “Lui è un giocatore molto solido, non sbaglia niente – ha dichiaratoal termine del match – ...

