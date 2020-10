Tamponi falsi Campania, consigliere Borrelli (Europa Verde): “Caso di epidemia colposa gravissimo” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “La truffa dei falsi Tamponi messa in piedi da un manipolo di delinquenti senza scrupoli e dignità, che raggiravano ignari cittadini promettendo test rapidi a basso costo e con esiti in tempi da record, è un crimine ignobile. Proprio nel momento di massima diffusione del contagio questi soggetti hanno finto di effettuare le prestazioni consentendo che soggetti positivi al virus circolino tranquillamente, ignari del fatto che il test a cui si sono sottoposti non è mai stato realizzato. È un caso di epidemia colposa gravissimo per il quale questi criminali dovranno rispondere davanti a un giudice e alla loro coscienza, ammesso e non concesso che l’abbiano. Approfittare della paura e delle incertezze che tanti cittadini stanno vivendo a causa di un’emergenza sanitaria che mai ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020) “La truffa deimessa in piedi da un manipolo di delinquenti senza scrupoli e dignità, che raggiravano ignari cittadini promettendo test rapidi a basso costo e con esiti in tempi da record, è un crimine ignobile. Proprio nel momento di massima diffusione del contagio questi soggetti hanno finto di effettuare le prestazioni consentendo che soggetti positivi al virus circolino tranquillamente, ignari del fatto che il test a cui si sono sottoposti non è mai stato realizzato. È un caso digravissimo per il quale questi criminali dovranno rispondere davanti a un giudice e alla loro coscienza, ammesso e non concesso che l’abbiano. Approfittare della paura e delle incertezze che tanti cittadini stanno vivendo a causa di un’emergenza sanitaria che mai ...

