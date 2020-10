Tamponi Covid in Campania | i laboratori accreditati dalla Regione

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Quali sono iper fare i? Lalo scorso 20 ottobre 2020 ha pubblicato l’elenco deiprivatiautorizzati ad effettuare test molecolari per SARS CoV-2 e che hanno richiesto l’abilitazione al caricamento nella piattaforma regionale Sinfonia – Web APP Test e. (Attenzione: l’elenco sarà aggiornato ogni qualvolta ulterioriprivatiin possesso dei requisiti faranno espressa richiesta di credenziali). QUI IL PDF CON TUTTI IUn elenco che laha aggiornato ed integrato dato che ...

corradoformigli : STATE A CASA. Fa impressione il ritorno ossessivo di questo appello. Staremo a casa se necessario. Ma pretendiamo v… - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. - Agenzia_Ansa : Incontro Stato-Regioni, @robersperanza annuncia la sperimentazione, i #tamponi rapidi si faranno in #farmacia. Il… - giovanni_7 : RT @Acidelius: Denunciato il grande inganno dei tamponi - Robertoperi6 : RT @corradoformigli: STATE A CASA. Fa impressione il ritorno ossessivo di questo appello. Staremo a casa se necessario. Ma pretendiamo veri… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi Covid

Federica Pellegrini, positiva al Covid, replica dalle pagine del Corriere della sera alle accuse degli haters di aver violato l'isolamento domiciliare per accompagnare la madre che mostrava i sintomi ...Il Dipartimento chiarisce che si tratta di “amministrativi che si occupano del tracciamento, non di operatori che fanno tamponi o vaccinazioni”. I contagiati sono in quarantena e tutti i protocolli di ...