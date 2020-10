Tamponi Covid falsi in Campania | l’inchiesta di TPI | la testimonianza Il video

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 ottobre 2020)in, l’inchiesta di TPI: la. Il– Una truffa ha messo a rischio la salute di migliaia di cittadini inconsapevolmente positivi al-19. È successo ine noi di TPI siamo entrati in possesso delle intercettazioni. “Io gli facevo il tampone e lo mettevo su una striscetta già usata e non gli dicevo niente – diceva uno dei protagonisti della vicenda -. Non attendevo nemmeno i 20 minuti e dicevo: è negativo guagliò, tutto a posto! Capito? Tanto io già so che quella striscetta è negativa quindi non tengo il rischio. (…) Che me ne fotte… Nella sua testa ...