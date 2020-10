Tamponi Campania oggi 23 ottobre 2020: nell’ultimo giorno realizzati 15.800 test anti-Coronavirus (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tamponi Campania oggi 23 ottobre 2020: realizzati 15.800 test anti-Coronavirus Tamponi Campania oggi – Nella giornata di oggi, venerdì 23 ottobre 2020, in Campania sono stati realizzati 15.800 Tamponi per la ricerca del nuovo Coronavirus: di questi, 2280 sono risultati positivi. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Campania nel quale vengono forniti i numeri dei Tamponi realizzati sia oggi che dall’inizio dell’epidemia, il totale dei ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)2315.800– Nella giornata di, venerdì 23, insono stati15.800per la ricerca del nuovo: di questi, 2280 sono risultati positivi. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Regionenel quale vengono forniti i numeri deisiache dall’inizio dell’epidemia, il totale dei ...

