Tale e quale show: Carmen Russo è Madonna (video e gallery) (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nel corso della sesta puntata del 23 ottobre 2020 della decima edizione di Tale e quale show, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche Carmen Russo nei panni di Madonna, con il brano "Vogue". La giuria del Talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con il quarto giudice Gabriele Cirilli, ha valutato la sua performance. Molte le difficoltà con la voce, per Carmen Russo, le cui esibizioni non resteranno nella storia del programma. Secondo Loretta Goggi, però, era molto somigliante a Miss Ciccone.

