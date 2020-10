Sweet Melody, Little Mix: ascolta la canzone dall’album “Confetti” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da oggi, venerdì 23 ottobre, è disponibile in digitale “Sweet Melody” , il nuovo brano delle superstar del pop Little Mix, un invitante assaggio di quello che sarà il loro prossimo album di inediti “Confetti” (Sony Music), in uscita il 6 novembre. Scritto insieme alla collaboratrice di Ariana Grande, Tayla Parx, e co-prodotto con l’hitmaker MNEK, “Sweet Melody” è un brano pop vibrante e coinvolgente, con un ritmo melodico che conquista al primo ascolto. “Confetti” sarà il sesto album in studio del quartetto britannico da miliardi di stream. Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall stanno lavorando a questo progetto da un anno, continuando a perfezionare i 13 brani che ne faranno parte. La ... Leggi su soundsblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Da oggi, venerdì 23 ottobre, è disponibile in digitale “” , il nuovo brano delle superstar del popMix, un invitante assaggio di quello che sarà il loro prossimo album di inediti “Confetti” (Sony Music), in uscita il 6 novembre. Scritto insieme alla collaboratrice di Ariana Grande, Tayla Parx, e co-prodotto con l’hitmaker MNEK, “” è un brano pop vibrante e coinvolgente, con un ritmo melodico che conquista al primo ascolto. “Confetti” sarà il sesto album in studio del quartetto britannico da miliardi di stream. Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall stanno lavorando a questo progetto da un anno, continuando a perfezionare i 13 brani che ne faranno parte. La ...

