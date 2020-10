Supernatural 15X17 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 23 ottobre 2020)va in onda sulla The CW americana giovedì 29 ottobre 2020. Di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #Purtroppo dopo mille avventure e battaglie per salvare il mondo, la storia di Sam e Dean Winchester arriva alla fine con l’ultima stagione. L’episodio disi intitola One way or another, che tradotto in italiano significa “in un modo o nell’altro”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune ...