Superbonus 110%: come ha influito il Superbonus 110% sul mercato italiano? (Di venerdì 23 ottobre 2020) L'introduzione del Superbonus del 110% ha influito molto sul mercato italiano ed ha portato ad un netto aumento della richiesta nel settore dell'edilizia. Sono infatti aumentati i clienti interessati ad investire nella ristrutturazione e nell'ottimizzazione energetica di abitazioni ed edifici commerciali riconoscendo la concreta possibilità di migliorare un immobile sia dal punto di vista energetico che sismico. L'aumentato interesse da parte dei clienti in merito ai lavori di ristrutturazione è testimoniato dall'aumento delle richieste sulla piattaforma Quotalo, la quale ha registrato un +100% rispetto allo stesso mese del 2019. Quotalo è una piattaforma che nasce con l'obiettivo di mettere in contatto clienti ...

