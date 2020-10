Sul più bello, ecco perché il primo teen dramedy all’italiana ci è piaciuto (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Li avete visti tutti quei film in cui l’eroina ha una malattia terminale ma nonostante la chemio, i respiratori, è una gnocca spaziale e infatti si fidanza con il più figo della scuola? ecco non è il mio film”, spiega la protagonista con la propria voce fuori campo. Tra l’eccentricità cromatica e spaziale di Amelie Poulain (curiosa questa Torino colorata seppur austera) e l’abisso del romantic drama A un metro da te, c’è proprio Sul più bello di Alice Filippi. Il primo (forse?) tentativo di una teen dramedy all’italiana che escluda dall’orizzonte degli eventi di genere il mood del melodramma o della tragedia concentrandosi sul registro comico. La malattia di Marta (Ludovica Francesconi) si chiama mucoviscidosi e a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Li avete visti tutti quei film in cui l’eroina ha una malattia terminale ma nonostante la chemio, i respiratori, è una gnocca spaziale e infatti si fidanza con il più figo della scuola?non è il mio film”, spiega la protagonista con la propria voce fuori campo. Tra l’eccentricità cromatica e spaziale di Amelie Poulain (curiosa questa Torino colorata seppur austera) e l’abisso del romantic drama A un metro da te, c’è proprio Sul piùdi Alice Filippi. Il(forse?) tentativo di unaall’italiana che escluda dall’orizzonte degli eventi di genere il mood del melodramma o della tragedia concentrandosi sul registro comico. La malattia di Marta (Ludovica Francesconi) si chiama mucoviscidosi e a ...

