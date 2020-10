Sul fronte del Covid il Governo ha abbassato la guardia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo il presidente del Consiglio, ieri al Senato, il Governo ‘‘non ha mai abbassato la guardia’’ sul fronte del Covid. E invece no questo è successo, almeno riguardo ai controlli sulle attività economiche. Lo mostrano in modo inequivocabile i dati del Ministero dell’Interno che da aprile in avanti presenta informazioni giornaliere sulle persone e sulle attività economiche controllate, sanzionate o addirittura chiuse.L’azione di Governo deve essere valutata secondo il metro dell’efficacia e riguardo alla sua implementazione. Se le opinioni sul primo punto possono essere discordanti, i dati presentati dal Ministero dell’Interno ci permettono di gettare un po’ di luce in merito al secondo.I dati parlano chiaro. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Secondo il presidente del Consiglio, ieri al Senato, il‘‘non ha maila’’ suldel. E invece no questo è successo, almeno riguardo ai controlli sulle attività economiche. Lo mostrano in modo inequivocabile i dati del Ministero dell’Interno che da aprile in avanti presenta informazioni giornaliere sulle persone e sulle attività economiche controllate, sanzionate o addirittura chiuse.L’azione dideve essere valutata secondo il metro dell’efficacia e riguardo alla sua implementazione. Se le opinioni sul primo punto possono essere discordanti, i dati presentati dal Ministero dell’Interno ci permettono di gettare un po’ di luce in merito al secondo.I dati parlano chiaro. ...

Ultime Notizie dalla rete : Sul fronte Sul fronte del Covid il Governo ha abbassato la guardia L'HuffPost Pusiano, il semaforo fa multe e video

Continua la stretta di Pusiano sul fronte della sicurezza stradale. Non solo il semaforo che multa chi passa con il rosso è stato mantenuto anche dopo l’apertura della galleria, ma è anche stato ...

CORSAIR HS75 XB: le nuove cuffie WIRELESS per Xbox

Sul fronte della batteria, è ovviamente ricaricabile ed offre una durata fino a 20 ore e fino a 9 metri di portata. Premium anche i materiali, i padiglioni sono regolabili, e rivestiti in morbida ...

