Stupro | italiano arrestato in Francia per abusi su figlie delle compagne

Un nostro connazionale è finito in manette con delle accuse estremamente gravi. L'uomo avrebbe compiuto Stupro per più di cento volte delle bimbe di quelle che erano le sue conviventi in Germania. La polizia francese ha arrestato un cittadino italiano di mezza età con l'accusa di Stupro e di avere compiuto svariate violenze carnali.

