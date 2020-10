Stupratore italiano arrestato in Francia: ha commesso 160 aggressioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una storia veramente da brividi quella dello Stupratore italiano arrestato oggi in Francia. L’uomo aveva al suo attivo più di 160 denunce. La polizia ha finalmente catturato un uomo italiano di 52 anni, responsabile di un numero spaventoso di stupri. Un mandato di cattura internazionale per stupro ed aggressione emesso contro di lui in tutta Europa, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una storia veramente da brividi quella dellooggi in. L’uomo aveva al suo attivo più di 160 denunce. La polizia ha finalmente catturato un uomodi 52 anni, responsabile di un numero spaventoso di stupri. Un mandato di cattura internazionale per stupro ed aggressione emesso contro di lui in tutta Europa, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

grigiocemento : Ovvio che se lo stupratore (bastardo da castrare) è italiano, si specifica la nazionalità nel titolo, altrimenti... - maskara_carla : @RottoMeso @RaffaeleDeCarl1 Risposta sbagliata. La domanda è: perché un ragazzo italiano è giustificato se emigra i… - TheUkraineYana : @Abbiamovintonoi @trash_italiano Come ho detto il KARMA esiste come lo è stato per Zorzi e il suo stupratore - 66_lilith : @trash_italiano Diciamo che l indelicato è stato solo il caro conduttore che voleva far lo SCCCCCOOOOPPP chiedendo chi fosse lo stupratore - FDR85_ : Ma perché non parla in italiano questo stupratore? -

Ultime Notizie dalla rete : Stupratore italiano Preso stupratore seriale: per l'accusa ha violentato 160 minori in 14 anni

Il 52enne Cosimo Chionna è stato fermato a Strasburgo. È sospettato di 160 stupri commessi in 14 anni. Sono 122 le inchieste a suo carico ...

Francia, fermato un italiano: era ricercato per 160 stupri commessi tra il 2000 e 2014

È stato fermato nei pressi di Strasburgo un italiano sospettato di tra 160 stupri e aggressioni sessuali. Il fermo, riferisce l'agenzia France Presse, è scattato ...

Il 52enne Cosimo Chionna è stato fermato a Strasburgo. È sospettato di 160 stupri commessi in 14 anni. Sono 122 le inchieste a suo carico ...È stato fermato nei pressi di Strasburgo un italiano sospettato di tra 160 stupri e aggressioni sessuali. Il fermo, riferisce l'agenzia France Presse, è scattato ...