Stretta su palestre e piscine: cambiano le regole per lo sport al chiuso (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il nuovo protocollo emanato dal Dipartimento dello sport e annunciato dal ministro Spadafora parla chiaro. Nelle palestre e nelle piscine è necessario usare più spesso la mascherina. I corsi si potranno prenotare online. I gestori delle palestre e delle piscine di tutta Italia sono costretti a correre ai ripari. L’obiettivo principale è quello di non … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il nuovo protocollo emanato dal Dipartimento delloe annunciato dal ministro Spadafora parla chiaro. Nellee nelleè necessario usare più spesso la mascherina. I corsi si potranno prenotare online. I gestori dellee delledi tutta Italia sono costretti a correre ai ripari. L’obiettivo principale è quello di non … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Stretta su palestre e piscine. Come cambia lo sport - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Stretta su palestre e piscine. Come cambia lo sport - LucaBurnout : RT @Agenzia_Italia: Stretta su palestre e piscine. Come cambia lo sport - Agenzia_Italia : Stretta su palestre e piscine. Come cambia lo sport - alex_antony17 : RT @LaVeritaWeb: Il premier in Parlamento espone l'ultimo dpcm ma mantiene il segreto su quello atteso entro il weekend. Probabile lo stop… -