Stranger Things 4: anche il fratello di Maya Hawke nel cast della serie (FOTO) (Di venerdì 23 ottobre 2020) In Stranger Things 4 ci sarà anche Levon Hawke, fratello di Maya Hawke e figlio di Uma Thurman e Ethan Hawke: si unirà a sua sorella nel cast della serie Netflix. Levon Hawke, fratello di Maya Hawke, è la new entry nel cast di Stranger Things 4. L'attore 18enne è stato FOTOgrafato sul set della quarta stagione della serie Netflix al fianco di Joe Keery, interprete di Steve Harrington. In questi giorni sono finalmente ripartite le riprese della quarta stagione di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020) In4 ci saràLevondie figlio di Uma Thurman e Ethan: si unirà a sua sorella nelNetflix. Levondi, è la new entry neldi4. L'attore 18enne è statografato sul setquarta stagioneNetflix al fianco di Joe Keery, interprete di Steve Harrington. In questi giorni sono finalmente ripartite le ripresequarta stagione di ...

