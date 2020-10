Stasera la luna “incontra” Saturno: il cielo di ottobre ci regala un’altra spettacolare congiunzione (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luminosi pianeti risplendono nel cielo di ottobre 2020 e danno origine a suggestive congiunzioni con la luna. Già ieri sera, il nostro unico satellite naturale, quasi al primo quarto, è stato affiancato da Giove, mentre un po’ più distante splendeva Saturno. Questa sera, invece, proprio il Pianeta ad Anelli “incontrerà” la luna al primo quarto in un’altra meravigliosa congiunzione. I due pianeti rimangono nella costellazione del Sagittario, mentre la luna si trova già nel Capricorno.L'articolo Stasera la luna “incontra” Saturno: il cielo di ottobre ci regala un’altra ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Luminosi pianeti risplendono neldi2020 e danno origine a suggestive congiunzioni con la. Già ieri sera, il nostro unico satellite naturale, quasi al primo quarto, è stato affiancato da Giove, mentre un po’ più distante splendeva. Questa sera, invece, proprio il Pianeta ad Anelli “incontrerà” laal primo quarto in un’altra meravigliosa. I due pianeti rimangono nella costellazione del Sagittario, mentre lasi trova già nel Capricorno.L'articolola“incontra”: ildiciun’altra ...

Luna_Nene_ : non io che dico a mamma di comprare i pop corn perchè stasera c'è da divertirsi #GFVIP - _SimplyBen_ : RT @emanuela_alviti: E pensare che da domani sera, chi è innamorato non potrà passeggiare per i vicoli di questa città e sentir... “...Roma… - monicanote73 : @andtwo79 ???????? vabbè t'aspetto stasera al chiaro di luna ??? - Maria70221974 : RT @emanuela_alviti: E pensare che da domani sera, chi è innamorato non potrà passeggiare per i vicoli di questa città e sentir... “...Roma… - Luna_Nene_ : @tania64431623 @EleonoraDiMora1 Io infatti sto parlando di Tommaso. Guenda stasera ha espresso a lui delle cose che… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera luna Stasera la luna “incontra” Saturno: il cielo di ottobre ci regala un’altra spettacolare congiunzione MeteoWeb Stasera la Luna danza con Saturno e Giove: come vedere l’imperdibile spettacolo celeste

La quarta congiunzione astrale di ottobre avrà come protagonisti la Luna al Primo Quarto e il “Signore degli Anelli” Saturno, cui si ...

DIBATTITO BIDEN-TRUMP/ Il duello senza novità lascia i giochi aperti per il voto

Ieri sera si è tenuto l'ultimo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump. Nessuno dei duellanti ha detto nulla di veramente nuovo ...

La quarta congiunzione astrale di ottobre avrà come protagonisti la Luna al Primo Quarto e il “Signore degli Anelli” Saturno, cui si ...Ieri sera si è tenuto l'ultimo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump. Nessuno dei duellanti ha detto nulla di veramente nuovo ...