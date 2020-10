Sta male, il pronto soccorso lo lascia fuori in auto: muore tra le urla della moglie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Era malato di coronavirus ed è morto per il rifiuto del pronto soccorso di Avezzano di farlo entrare subito: era in carenza di ossigeno. Quando non è il coronavirus a uccidere, ci pensano i ritardi della sanità. Ritardi causati dal caos totale in cui riversano ormai gli ospedali da quando il Covid è tornato pandemia pura, come a marzo, e i posti disponibili nei nosocomi stanno esaurendo. Ad Avezzano, un uomo di 70 anni è morto in auto, in attesa che qualcuno lo facesse entrare nel pronto soccorso, tra le urla della moglie che gridava: “fateci entrare”. Enzo Di Felice, 70 anni ha perso la vita la mattina di oggi, 23 ottobre: era in attesadi entrare al ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Era malato di coronavirus ed è morto per il rifiuto deldi Avezzano di farlo entrare subito: era in carenza di ossigeno. Quando non è il coronavirus a uccidere, ci pensano i ritardisanità. Ritardi causati dal caos totale in cui riversano ormai gli ospedali da quando il Covid è tornato pandemia pura, come a marzo, e i posti disponibili nei nosocomi stanno esaurendo. Ad Avezzano, un uomo di 70 anni è morto in, in attesa che qualcuno lo facesse entrare nel, tra leche gridava: “fateci entrare”. Enzo Di Felice, 70 anni ha perso la vita la mattina di oggi, 23 ottobre: era in attesadi entrare al ...

LegaSalvini : Forse questo governo non si rende conto di che cosa dobbiamo affrontare noi sindaci. Sempre più gente bussa alle no… - noemiofficial : Sono un po’ di notti che dormo male. Penso a cosa sta accadendo, alle difficoltà che pensavamo di aver superato e c… - maurovanetti : @ggot____ @mm_bastarix Secondo me non consideri una cosa: la gente sta male se non può uscire di casa e fare cose.… - 80snobperrie : Una mia amica due anni fa non è riuscita ad entrare in un’accademia di cinema e si è iscritta al Dams, finalmente o… - Raffipaffy : Sro vedendo meglio ora Meno male che gasly nn si è fatto nulla e sta bene -