Spostamenti e autocertificazioni ecco che cosa c'è da sapere

Le regioni in cui vige il coprifuoco e i casi in cui lo si può violare. Dove scaricare i moduli e le regole per uscire la sera

a un eventuale controllo si dovrà esibire un’autocertificazione. Se ci si sposta per lavoro, si dovrà indicare sede e azienda, o attività; se ci si sposta per urgenze si dovrà indicare il motivo e la ...

Coprifuoco dalle 23 alle 5 da lunedì 25

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi della pandemia, su tutto il territorio della Regione Piemonte a partire da lunedì 26 ottobre sono vietati gli spostamenti dalle ... certificate ...

