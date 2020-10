“Sport, siamo solo all’inizio: la chiusura può solo aumentare” (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ stato tra i primi a lanciare il grido d’allarme sul fronte dei contagi da covid nello sport. Nelle ultime due settimane, molteplici le gare di calcio dei dilettanti che sono state rinviate per la presenza, a volte anche massiccia di positivi al temibile coronavirus. Una situazione generale dei contagi prosegue in maniera preoccupante e varie sono le decisioni prese per lo sport in generale, sul territorio sia nazionale sia regionale. Ed a distanza di tempo rincontriamo Salvatore Gagliano già Consigliere Federale della FIGC e già Presidente della FIGC Campania. Gagliano quali novità ci sono ? “ Guardi negli ultimi tempi la situazione contagi è notevolmente peggiorata e naturalmente in tutto ciò sono stati coinvolti un pò tutti gli sport in generale, e dal governo già è arrivata una notevole frenata sia per gli ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ stato tra i primi a lanciare il grido d’allarme sul fronte dei contagi da covid nello sport. Nelle ultime due settimane, molteplici le gare di calcio dei dilettanti che sono state rinviate per la presenza, a volte anche massiccia di positivi al temibile coronavirus. Una situazione generale dei contagi prosegue in maniera preoccupante e varie sono le decisioni prese per lo sport in generale, sul territorio sia nazionale sia regionale. Ed a distanza di tempo rincontriamo Salvatore Gagliano già Consigliere Federale della FIGC e già Presidente della FIGC Campania. Gagliano quali novità ci sono ? “ Guardi negli ultimi tempi la situazione contagi è notevolmente peggiorata e naturalmente in tutto ciò sono stati coinvolti un pò tutti gli sport in generale, e dal governo già è arrivata una notevole frenata sia per gli ...

mauroberruto : 'La pallavolo è lo sport più pericoloso che esista, da sovversivi' scrissi anni fa. Oggi con palestre chiuse, pallo… - AppostaMi : RT @Misurelli77: Siamo un Paese fantastico! I Sovranari(quelli che il sabato dicono al bar dello sport: 'lasciamoli affogare' per poi andar… - motorboxcom : Siamo in diretta per raccontarvi le #FP1 #PL1 del #PortogueseGP #F1. Seguitele #LIVE con noi:… - Salvuss : Siamo in diretta per raccontarvi le #FP1 #PL1 del #PortogueseGP #F1. Seguitele #LIVE con noi:… - Christi53215965 : @MazelliSofia Che rispetto ad altri sport siamo arrivati tardi -