Sport in lutto Marco si schianta con la sua moto Addio al ‘Panda’ | “Profondo dolore”

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Terribile incidente stradale nelle Marche. Un uomo di 61 anni,Novelli, è deceduto a Cerreto D’Esi, sulla strada chiamata ‘delle Serre’, mentre si dirigeva in direzione Fabriano. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 ottobre. Stando alle prime informazioni, la vittima stava guidando la sua, una KTM enduro, quando è rimasto coinvolto in un violentissimo impatto contro un’automobile. Resta da capire la causa del sinistro, ma il bilancio è stato purtroppo grave. Dopo aver urtato con forza la vettura, Novelli è stato scaraventato fuori dalla strada ed ha sbattuto contro l’asfalto per alcuni metri. Per il 61enne non c’è stato niente da fare, nonostante il tempestivo invio sul posto dei soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro ...