Spazioporto a Grottaglie Ecco il regolamento dell’Enac

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Luce verde per la realizzazione delloitaliano presso l’aeroporto di Taranto-. Il consiglio d’amministrazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha approvato ieri ilper la costruzione e l’esercizio degli spazioporti, ulteriore passo in avanti per realizzare l’infrastruttura con prospettive che vanno dal turismo spaziale alla ricerca scientifica. Il progetto conferma altresì la vocazione aerospaziale della Puglia (confermata in un recente workshop) e l’interesse a sviluppare ulteriormente le competenze regionali. IL PROGETTO Chiuso ai voli civili da una quindicina d’anni, l’aeroporto Marcello Arlotta diè attualmente utilizzato come scalo cargo, gestito da Aeroporti di Puglia con Enav in ...