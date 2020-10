Spagna: turismo, dati molto negativi (-78%) per la pandemia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ad avere i più alti livelli di occupazione alberghiera a settembre sono state le regioni settentrionali della Cantabria e delle Asturie avevano i, rispettivamente con il 37% e il 35% Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ad avere i più alti livelli di occupazione alberghiera a settembre sono state le regioni settentrionali della Cantabria e delle Asturie avevano i, rispettivamente con il 37% e il 35%

Ultime Notizie dalla rete : Spagna turismo Covid: turismo Spagna continua a crollare, -78% - Ultima Ora Agenzia ANSA Spagna: turismo, dati molto negativi (-78%) per la pandemia

ROMA – Continuano ad essere molto negativi i dati sul turismo in Spagna a causa della pandemia di coronavirus. Secondo i dati diffusi oggi dall’Istituto nazionale di statistica (Ine) e riportati dai ...

Coronavirus a Tenerife: è l’isola con più contagi delle Canarie

Il coronavirus a Tenerife ha reso l'isola più popolata delle Canarie un vero e proprio deserto. Ecco quali sono le restrizioni in corso.

