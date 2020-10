Sospetto Covid in tribunale, avvocato portato in ospedale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Momenti di paura in tribunale, quando un avvocato ha accusato un malore durante un'udienza celebrata in Corte d'assise. Febbre alta e sintomi compatibili con quelli registrati di chi risulta affetto da Covid hanno richiesto l'immediato intervento del medico della cittadella giudiziaria e dei carabinieri che hanno attivato il protocollo di sicurezza sgombrando l'aula e disponendo la sanificazione degli ambienti frequentati dal legale. Si tratta di un uomo di 65 anni che questa mattina sarebbe venuto in taxi in tribunale per partecipare a un processo al secondo piano della palazzina B della cittadella giudiziaria. Durante l'udienza però l'avvocato si è sentito male iniziando a barcollare. L'intervento del dottore che lavora in tribunale ha poi certificato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Momenti di paura in, quando unha accusato un malore durante un'udienza celebrata in Corte d'assise. Febbre alta e sintomi compatibili con quelli registrati di chi risulta affetto dahanno richiesto l'immediato intervento del medico della cittadella giudiziaria e dei carabinieri che hanno attivato il protocollo di sicurezza sgombrando l'aula e disponendo la sanificazione degli ambienti frequentati dal legale. Si tratta di un uomo di 65 anni che questa mattina sarebbe venuto in taxi inper partecipare a un processo al secondo piano della palazzina B della cittadella giudiziaria. Durante l'udienza però l'si è sentito male iniziando a barcollare. L'intervento del dottore che lavora inha poi certificato ...

