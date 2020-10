“Sono ore drammatiche” Nuovo lockdown | l’annuncio poco fa

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha lanciato questa mattina, attraverso Sky TG 24, un appello ai cittadini per contenere l’epidemia del Coronavirus, vista la recente impennata dei contagi e la situazione preoccupante in particolare nel capoluogo, dove l’infettivologo Massimo Galli prevede «la battaglia di Milano». «Si deve chiedere a cittadini un grande sforzo e disponibilità a rispettare regole e limitazioni che non fanno piacere a nessuno e che non sono giuste ma che vanno rispettate in una situazione che è drammatica - ha detto Fontana -. Lo chiedo con il cuore il mano e la coscienza che i nostri cittadini hanno dato una risposta eccellente nella prima ondata. Chiedo loro questo sacrificio. In particolare ai più anziani, i malati cronici e più fragili: devono ...