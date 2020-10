Sono 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, 5 modi per ricordarlo (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Foto: Wikipedia)Il 23 ottobre 1920 nasceva a Omegna, sul lago d’Orta, Gianni Rodari, uno dei più celebri e rinomati scrittori per l’infanzia e pedagogisti italiani. A distanza di un secolo, il 2020 è quindi l’occasione per ricordare la sua figura, che ancora oggi popola l’immaginario di molti bambini e dei loro genitori. Trasferitosi in provincia di Milano da bambino, Rodari frequentò prima il seminario e si diplomò come maestro nel 1937, lavorando anche come precettore privato. Iniziò poi gli studi universitari presso l’Università Cattolica di Milano, ma li abbandonò presto. Esonerato dal servizio militare durante la Seconda guerra mondiale, partecipò però alla Resistenza disertando la Repubblica di Salò e avvicinandosi al Partita ... Leggi su wired (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Foto: Wikipedia)Il 23 ottobre 1920 nasceva a Omegna, sul lago d’Orta, Gi, uno dei più celebri e rinomati scrittori per l’infanzia e pedagogisti italiani. A distanza di un secolo, il 2020 è quindi l’occasione per ricordare la sua figura, che ancora oggi popola l’immaginario di molti bambini e dei loro genitori. Trasferitosi in provincia di Milano da bambino,frequentò prima il seminario e si diplomò come maestro nel 1937, lavorando anche come precettore privato. Iniziò poi gli studi universitari presso l’Università Cattolica di Milano, ma li abbandonò presto. Esonerato dal servizio militare durante la Seconda guerra mondiale, partecipò però alla Resistenza disertando la Repubblica di Salò e avvicinandosi al Partita ...

borghi_claudio : @LordOfRings69 @RadioRPL Gravi errori. Strano da uno che le cose dovrebbe saperle. Uno fra tutti: la banca centrale… - europainitalia : Facciamo il possibile per proteggere i posti di lavoro. Con #SURE sosteniamo i regimi di riduzione dell’orario lavo… - CottarelliCPI : Ho sempre pensato che sia meglio vivere 100 anni da pecora piuttosto che un giorno da leone e sono per la prudenza.… - GoodbyePopulism : @AndreaSpanu6 Sono dati ufficiali? Mi sorprendono variazioni così significative nella fascia 0-14 anni. Essendo rel… - RIndrio : RT @ruggierofilann4: 'QUANTO PESA UNA LACRIMA.' OGGI #GianniRodari AVREBBE COMPIUTO 100 ANNI. CON LE SUE STORIE FANTASTICHE HA FATTO VIAGGI… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono 100 I nuovi positivi conteggiati sono 100 in più, in Emilia-Romagna aumentano i decessi RiminiToday Sono 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, 5 modi per ricordarlo

Il più grande scrittore italiano per bambini, fenomenale anche per gli adulti, nasceva il 23 ottobre 1920. Le iniziative per celebrarlo sono ovviamente parecchie. Ma, forse, la cosa migliore è ...

Gianni Rodari in mostra

Continuano le iniziative della biblioteca ’Fabrizio Trisi’ di Lugo e della sua sezione Ragazzi per ricordare Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita e a 50 anni dal ricevimento del Premio Andersen, ...

Il più grande scrittore italiano per bambini, fenomenale anche per gli adulti, nasceva il 23 ottobre 1920. Le iniziative per celebrarlo sono ovviamente parecchie. Ma, forse, la cosa migliore è ...Continuano le iniziative della biblioteca ’Fabrizio Trisi’ di Lugo e della sua sezione Ragazzi per ricordare Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita e a 50 anni dal ricevimento del Premio Andersen, ...