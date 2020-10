Sondaggi politici elettorali oggi 23 ottobre 2020: FdI stacca M5s di oltre l’1 per cento (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 23 ottobre 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Fratelli d’Italia consolida il suo terzo posto nei Sondaggi e mette oltre un punto di distanza tra sé e il Movimento Cinque Stelle. A riportarlo è la Supermedia di AGI/YouTrend questa settimana. Sondaggi: la Supermedia di AGI/YouTrend Come anticipato, secondo la Supermedia di AGI/YouTrend di questa settimana FdI che mette oltre un punto di distanza tra sé e un M5s in calo (-0,9 per cento). Rimangono invece sostanzialmente invariate le posizioni delle singole forze politiche. Maggioranza e opposizione restano separate ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020)23: ultimissimi dati– Fratelli d’Italia consolida il suo terzo posto neie metteun punto di distanza tra sé e il Movimento Cinque Stelle. A riportarlo è la Supermedia di AGI/YouTrend questa settimana.: la Supermedia di AGI/YouTrend Come anticipato, secondo la Supermedia di AGI/YouTrend di questa settimana FdI che metteun punto di distanza tra sé e un M5s in calo (-0,9 per). Rimangono invece sostanzialmente invariate le posizioni delle singole forze politiche. Maggioranza e opposizione restano separate ...

