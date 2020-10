Sondaggi elettorali Euromedia | 61 | 9% italiani non vuole nuovo lockdown

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Le recenti misure anti contagio adottate dal governo per contrastare il Covid sono state al centro deiResearch per la puntata di Porta a Porta del 22 ottobre 2020. Agli intervistati è stato chiesto se sulla movida debbano intervenire i sindaci. Il 55,7% risponde di sì mentre il 35,4% dice di no.L’esecutivo ha imposto la chiusura dei locali alle ore 24. Una scelta condivisa dal 67,6% delle persone mentre il 24,4% si dichiara contrario. Per quanto riguarda i ristoranti è stato deciso che ad ogni tavolo possono sedere al massimo sei persone. Anche qui c’è un’ampia maggioranza di favorevoli alla misura (66,7%) mentre i contrari sono in minoranza (24,1%).Sulle palestre il premier Conte è stato chiaro: o seguono alla lettera le misure anti contagio o ...