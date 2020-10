Solo su AppGallery per Huawei l’esclusiva de ILMeteo.it per la qualità dell’aria (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’AppGallery per smartphone Huawei e Honor si arricchisce di applicazioni, includendo sempre più soluzioni del tutto uguali a quelle dell’alter ego Play Store. Poi accade anche che proprio lo store alternativo presenti delle esclusive speciali come quella appena lanciata per il tool ILMeteo.it per conoscere le previsioni del tempo e non Solo. Tutti conoscono l’app IL Meteo.it e a qualcuno, almeno fino ad oggi, è potuta mancare proprio sull’AppGallery di Huawei. Dal 23 ottobre tuttavia la divisione Huawei Italia conferma la sua inclusione sullo store a bordo dei più recenti smartphone del brand. Chi ha i Huawei Mobile Services sul suo smartphone al posto del Google Services, non dovrà rinunciare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) L’per smartphonee Honor si arricchisce di applicazioni, includendo sempre più soluzioni del tutto uguali a quelle dell’alter ego Play Store. Poi accade anche che proprio lo store alternativo presenti delle esclusive speciali come quella appena lanciata per il tool.it per conoscere le previsioni del tempo e non. Tutti conoscono l’app IL Meteo.it e a qualcuno, almeno fino ad oggi, è potuta mancare proprio sull’di. Dal 23 ottobre tuttavia la divisioneItalia conferma la sua inclusione sullo store a bordo dei più recenti smartphone del brand. Chi ha iMobile Services sul suo smartphone al posto del Google Services, non dovrà rinunciare ...

