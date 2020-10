Solo in Lombardia ci sono cinquemila positivi in più, mille a Milano. 170 ricoverati nelle terapie intensive. Fontana: “Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta” (Di venerdì 23 ottobre 2020) “I dati di oggi purtroppo dicono che la linea epidemiologica sta salendo: Oggi sono 5.000 i positivi e 350 i ricoveri tra terapia intensiva e non. A Milano città si registrano attorno a mille contagiati. Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi pomeriggio nel corso di un punto stampa. Il governatore precisa che oggi i ricoverati nelle terapie intensive lombarde sono “complessivamente 170”. “Dobbiamo fare di tutto per impedire un lockdown nazionale”, ha detto il governatore lombardo a proposito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 ottobre 2020) “I dati di oggi purtroppo dicono che la linea epidemiologica sta salendo: Oggi5.000 ie 350 i ricoveri tra terapia intensiva e non. Acittà si registrano attorno acontagiati. Ilhainviolenta”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione, Attilio, oggi pomeriggio nel corso di un punto stampa. Il governatore precisa che oggi ilombarde“complessivamente 170”. “Dobbiamo fare di tutto per impedire un lockdown nazionale”, ha detto il governatore lombardo a proposito ...

