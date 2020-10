Snam e CVA: accordo per promuovere l’idrogeno e la transizione energetica in Valle d’Aosta (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Snam e Compagnia Valdostana delle Acque (CVA), operatore italiano verticalmente integrato con una produzione pure green di idroelettrico, fotovoltaico ed eolico, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per dare vita a iniziative congiunte nell’idrogeno verde e a progetti finalizzati a favorire la transizione energetica in Valle d’Aosta. L’intesa è stata firmata dall’Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà e da Enrico De Girolamo, CEO di CVA. La collaborazione consentirà alle due aziende di integrare le rispettive competenze per individuare iniziative volte ad agevolare la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti, tramite l’impiego dell’idrogeno verde, e in generale dell’intero ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) –e Compagnia Valdostana delle Acque (CVA), operatore italiano verticalmente integrato con una produzione pure green di idroelettrico, fotovoltaico ed eolico, hanno sottoscritto undi collaborazione per dare vita a iniziative congiunte nell’idrogeno verde e a progetti finalizzati a favorire laind’Aosta. L’intesa è stata firmata dall’Amministratore Delegato diMarco Alverà e da Enrico De Girolamo, CEO di CVA. La collaborazione consentirà alle due aziende di integrare le rispettive competenze per individuare iniziative volte ad agevolare la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti, tramite l’impiego dell’idrogeno verde, e in generale dell’intero ...

