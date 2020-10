Snam-CVA: accordo per promuovere l’idrogeno e la transizione energetica in Valle d’Aosta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Snam, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, e Compagnia Valdostana delle Acque (CVA), operatore italiano verticalmente integrato con una produzione pure green di idroelettrico, fotovoltaico ed eolico, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per dare vita a iniziative congiunte nell’idrogeno verde e a progetti finalizzati a favorire la transizione energetica in Valle d’Aosta. L’intesa è stata firmata dall’Amministratore Delegato di Snam Marco Alverà e da Enrico De Girolamo, CEO di CVA. La collaborazione consentirà alle due aziende di integrare le rispettive competenze per individuare iniziative volte ad agevolare la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti, tramite l’impiego ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 ottobre 2020), una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, e Compagnia Valdostana delle Acque (CVA), operatore italiano verticalmente integrato con una produzione pure green di idroelettrico, fotovoltaico ed eolico, hanno sottoscritto undi collaborazione per dare vita a iniziative congiunte nell’idrogeno verde e a progetti finalizzati a favorire laind’Aosta. L’intesa è stata firmata dall’Amministratore Delegato diMarco Alverà e da Enrico De Girolamo, CEO di CVA. La collaborazione consentirà alle due aziende di integrare le rispettive competenze per individuare iniziative volte ad agevolare la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti, tramite l’impiego ...

infoiteconomia : Idrogeno verde, accordo fra Cva e Snam per promuoverne lo sviluppo - snam : RT @Gruppo_CVA: CVA e @snam siglano un accordo per promuovere iniziative nell’#idrogenoverde volte ad agevolare la #decarbonizzazione dell’… - Gruppo_CVA : RT @ansa2030: Snam: accordo con Cva per promuovere l'idrogeno verde. Intesa anche per favorire transizione energetica Valle d'Aosta. https:… - Marta_DelBuono : Idrogeno: Snam investe 33 mln nella britannica Itm, stringe accordo con Cva - infoiteconomia : Snam e CVA: accordo per promuovere l’idrogeno in Valle d’Aosta -