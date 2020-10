SNAI – Serie A: Verona contro il tabù JuveIl primo successo in casa bianconera vale 8,75 (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Milano 23 ottobre 2020) - I gialloblù non hanno mai sconfitto in trasferta i bianconeri, grandi favoriti anche stavolta, a 1,35. Stessa quota per il Napoli, che dopo il ko europeo cerca il riscatto con il Benevento, dato a 7,75. Milano, 23 ottobre 2020 – La storia parla chiaro: 25 sconfitte e 4 pareggi a Torino in Serie A. Se esiste un tabù per l'Hellas Verona, quello è rappresentato dalla Juventus visto che, nella massima Serie, i gialloblù non sono mai riusciti a centrare il bottino pieno con i bianconeri padroni di casa. Nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo, la formazione di Pirlo è strafavorita anche domenica sera. I betting analyst di SNAI vedono i campioni d'Italia vincenti a 1,35 contro l'8,75 della formazione di Juric, con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Milano 23 ottobre 2020) - I gialloblù non hanno mai sconfitto in trasferta i bianconeri, grandi favoriti anche stavolta, a 1,35. Stessa quota per il Napoli, che dopo il ko europeo cerca il riscatto con il Benevento, dato a 7,75. Milano, 23 ottobre 2020 – La storia parla chiaro: 25 sconfitte e 4 pareggi a Torino inA. Se esiste un tabù per l'Hellas, quello è rappresentato dalla Juventus visto che, nella massima, i gialloblù non sono mai riusciti a centrare il bottino pieno con i bianconeri padroni di. Nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo, la formazione di Pirlo è strafavorita anche domenica sera. I betting analyst divedono i campioni d'Italia vincenti a 1,35l'8,75 della formazione di Juric, con il ...

