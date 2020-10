#SkyBuffaRacconta racconta Pelé, la mini serie in onda a Natale su Sky Sport (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per le nuove puntate (che saranno tre) bisognerà aspettare Natale, ma nel giorno del compleanno della leggenda brasiliana potremo vedere un piccolo assaggio del programma che Federico Buffa dedicherà a Pelé. Sarà l’atmosfera intima di un teatro a fare da cornice alle parole di... Leggi su digital-news (Di venerdì 23 ottobre 2020) Per le nuove puntate (che saranno tre) bisognerà aspettare, ma nel giorno del compleanno della leggenda brasiliana potremo vedere un piccolo assaggio del programma che Federico Buffa dedicherà a Pelé. Sarà l’atmosfera intima di un teatro a fare da cornice alle parole di...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #SkyBuffaRacconta racconta Auguri Pelè: l'anteprima di #SkyBuffaRacconta

Nel giorno degli 80 anni di Pelè, Federico Buffa ci regala un'anticipazione della sua prossima opera, unamini serie in tre puntate, in programma a Natale sui ca ...

Nel giorno degli 80 anni di Pelè, Federico Buffa ci regala un'anticipazione della sua prossima opera, unamini serie in tre puntate, in programma a Natale sui ca ...