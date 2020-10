Simona Ventura e Giovanni Terzi matrimonio rimandato | Ecco perché (Di venerdì 23 ottobre 2020) I due sono innamoratissimi e se non fosse per il Covid sarebbero già sposati Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno dovuto rimandare ancora le loro nozze perché vogliono sposarsi ma in tempi migliori, all’insegna della gioia e della spensieratezza. Cosa che al momento a causa dell’emergenza sanitaria non è possibile. Intanto i due sono stati paparazzati insieme da “Vero” abbracciati per le vie di Milano. Mentre lui, come ha svelato nell’intervista, le stata dicendo “ti amo da morire” all’orecchio. Lui è sembrato molto emozionato, infatti ha spiegato che “Quando la rivedo, anche solo dopo un giorno, io mi emoziono ancora…”. E poi sulle nozze il giornalista ha spiegato: “Non ci fosse stato il Covid, saremmo già ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) I due sono innamoratissimi e se non fosse per il Covid sarebbero già sposatihanno dovuto rimandare ancora le loro nozze perché vogliono sposarsi ma in tempi migliori, all’insegna della gioia e della spensieratezza. Cosa che al momento a causa dell’emergenza sanitaria non è possibile. Intanto i due sono stati paparazzati insieme da “Vero” abbracciati per le vie di Milano. Mentre lui, come ha svelato nell’intervista, le stata dicendo “ti amo da morire” all’orecchio. Lui è sembrato molto emozionato, infatti ha spiegato che “Quando la rivedo, anche solo dopo un giorno, io mi emoziono ancora…”. E poi sulle nozze il giornalista ha spiegato: “Non ci fosse stato il Covid, saremmo già ...

ValeriaDV : L'ha scelto come primo eliminato, forse ?? #XF2020 mi ricorda quando Simona Ventura eliminò Mahmood in favore di un… - INIDM1 : Emma la nuova Simona Ventura... #XF2020 #XFactor #Emma - lasoralalla : Grandissima nostalgia delle edizioni della Rai di X Factor quando Simona Ventura si dimenava cantando sulla sedia m… - fseviareggio : RT @fabiofabbretti: #GameOfGames: come partecipare al nuovo programma di Simona Ventura - Simo_Ventura : RT @fabiofabbretti: #GameOfGames: come partecipare al nuovo programma di Simona Ventura -