Simona Branchetti | età | altezza | peso | ex marito collega | fidanzato vip della giornalista Tg5

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Laureatasi in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna,dal 2005 è nell’albo dei giornalisti ed ha incominciato la sua carriera nel settore. Dal 2002 già collaborava con il quotidiano La voce di Forlì e altri giornali locali. Inoltre, durante la sua crescita professionale, ha condotto varie trasmissioni del piccolo schermo, improntandosi sempre più sul giornalismo televisivo. Tra le varie emittenti televisive con cui ha collaborato ricordiamo Odeon Tv, Happy Channel e Tmc. Dall’anno 2003ha iniziato a lavorare per la redazione di Sky TG24 e dal 2007 per il TG5. Stiamo parlando di un’esperta e giovane professionista, attiva nell’ambito del giornalismo ormai da più di un decennio, che ha ...