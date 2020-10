Sicurezza sul lavoro, ENEA lancia il progetto “Salvo” (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Mettere insieme sistemi di localizzazione wireless, tecniche di intelligenza artificiale a basso costo energetico e sensori innovativi per rilevare gas nocivi e polveri sottili. Questa l’idea alla base di “Salvo”, il multisensore per il monitoraggio degli ambienti di lavoro che ENEA, Università di Catania e STMicroelectronics svilupperanno nei prossimi tre anni nell’ottica della cosiddetta “Fabbrica Intelligente”. La nuova tecnologia “intelligente”, in parte indossabile, per la Sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro – spiega ENEA in una nota – prevede la realizzazione di un dispositivo multisensore da integrare in punti diversi dell’attrezzatura di lavoro in base alle specifiche ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 ottobre 2020) (Teleborsa) – Mettere insieme sistemi di localizzazione wireless, tecniche di intelligenza artificiale a basso costo energetico e sensori innovativi per rilevare gas nocivi e polveri sottili. Questa l’idea alla base di “Salvo”, il multisensore per il monitoraggio degli ambienti diche, Università di Catania e STMicroelectronics svilupperanno nei prossimi tre anni nell’ottica della cosiddetta “Fabbrica Intelligente”. La nuova tecnologia “intelligente”, in parte indossabile, per ladei lavoratori e degli ambienti di– spiegain una nota – prevede la realizzazione di un dispositivo multisensore da integrare in punti diversi dell’attrezzatura diin base alle specifiche ...

andreapurgatori : Questa settimana #Atlantide raddoppia. Stasera #Minorityreport di Steven Spielberg e #BigData per ragionare sulle l… - nzingaretti : Bene @GiuseppeConteIT sul patto di legislatura per cambiare l'Italia, avere una visione e dare sicurezza - andtrap : Ci mancava la retorica del “ho tenuto i bambini a casa”. Un giorno si parla di sicurezza e diritti dei ciclisti, il… - pierpp_ : RT @_cherrybii: Vabbè io per sicurezza sto già tirando fuori lo stereo da mettere sul balcone - beatrcice_ : le perle di questo corso sulla sicurezza sul lavoro: -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza sul Con la pandemia è ancora più importante parlare di sicurezza sul lavoro L'HuffPost Padova, avvocato fermato in auto con lampeggiante blu sul tettuccio e cocaina nel cruscotto

PADOVANO. Un noto avvocato padovano pizzicato dalla polizia mentre se ne va in giro in auto con il lampeggiante blu “Per fare paura agli spacciatori ”. Peccato che avesse appena acquistato cento euro ...

Sicurezza sul lavoro, ENEA lancia il progetto "Salvo"

In arrivo un nuovo sistema multisensoriale sviluppato dall'Agenzia con STMicroelectronics e Università di Catania ...

PADOVANO. Un noto avvocato padovano pizzicato dalla polizia mentre se ne va in giro in auto con il lampeggiante blu “Per fare paura agli spacciatori ”. Peccato che avesse appena acquistato cento euro ...In arrivo un nuovo sistema multisensoriale sviluppato dall'Agenzia con STMicroelectronics e Università di Catania ...