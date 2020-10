“Si spiega tutto”. Elisabetta Gregoraci, altra voce bomba. E riguarda il concorrente che sta per entrare al GF Vip (Di venerdì 23 ottobre 2020) È sempre lei la regina del gossip. Elisabetta Gregoraci sa attirare a sé le attenzioni, l’interesse e le voci più disparate sui suoi flirt, veri o presunti. Stavolta a tirare in ballo la showgirl calabrese è niente meno che il re delle indiscrezioni, ovvero Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. Signoretti è intervenuto nel corso del programma condotto da Federica Panicucci, Mattino 5, e ha parlato di Elisabetta in relazione all’ingresso di un nuovo concorrente nella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Stefano Bettarini che entrerà a breve nella casa. Staremo a vedere cosa cambierà nella dinamica e nelle relazioni tra i concorrenti. Quel che è certo, secondo le rivelazioni di Signoretti, è che questo ingresso non è casuale. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) È sempre lei la regina del gossip.sa attirare a sé le attenzioni, l’interesse e le voci più disparate sui suoi flirt, veri o presunti. Stavolta a tirare in ballo la showgirl calabrese è niente meno che il re delle indiscrezioni, ovvero Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo. Signoretti è intervenuto nel corso del programma condotto da Federica Panicucci, Mattino 5, e ha parlato diin relazione all’ingresso di un nuovonella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Stefano Bettarini che entrerà a breve nella casa. Staremo a vedere cosa cambierà nella dinamica e nelle relazioni tra i concorrenti. Quel che è certo, secondo le rivelazioni di Signoretti, è che questo ingresso non è casuale. ...

