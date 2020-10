Si barrica in casa minacciando di uccidere il figlioletto: arrestato dalla Polizia di Stato (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sin dalla prima mattinata di ieri si era barricato un’abitazione di una zona popolare di Mazara del Vallo armato di fucile a canne mozze, minacciando di uccidere il figlioletto di 4 anni per poi suicidarsi, l’uomo tratto in arresto dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Trapani e del locale Commissariato, al termine di... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sinprima mattinata di ieri si erato un’abitazione di una zona popolare di Mazara del Vallo armato di fucile a canne mozze,diildi 4 anni per poi suicidarsi, l’uomo tratto in arresto dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Trapani e del locale Commissariato, al termine di... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

tvio2 : Si barrica in casa minacciando di uccidere il figlioletto: arrestato dalla Polizia di Stato - MazaraNews : Mazara. Si barrica in casa minacciando di uccidere il figlioletto: arrestato dalla Polizia di Stato… - PrimaStampa_eu : Mazara del Vallo, temendo la revoca dell'affidamento, si barrica in casa e minaccia di uccidere il figlioletto e di… - GDS_it : Mazara, minaccia di uccidersi e si barrica in casa con il figlio - zazoomblog : Mazara del Vallo padre si barrica in casa armato insieme al figlio di 4 anni: il video della resa dopo 12 ore di tr… -

Ultime Notizie dalla rete : barrica casa Si barrica con suo figlio La polizia evita il dramma

Sequestra il loro piccolo e dalla Sicilia cerca di contattare l’ex compagna. Avvisati dai colleghi, gli agenti della Mobile riescono a scongiurare il peggio ...

L’ultima barricataUn paese rassegnato al lockdown, considerato un castigo inevitabile più che strategia

La questione non pare essere se chiudere tutto ma quando. E su questo si materializzano due governi: quello nazionale che temporeggia e quello del governatore che manda in tilt il primo invocando la c ...

Sequestra il loro piccolo e dalla Sicilia cerca di contattare l’ex compagna. Avvisati dai colleghi, gli agenti della Mobile riescono a scongiurare il peggio ...La questione non pare essere se chiudere tutto ma quando. E su questo si materializzano due governi: quello nazionale che temporeggia e quello del governatore che manda in tilt il primo invocando la c ...