Sgombro in crosta di pane di Michele Farru | la ricetta sarda da E’ sempre mezzogiorno Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ diladelloindidi E’. Un secondo piatto delizioso, anche questo da provare subito perché lofa bene e perché laE’di oggi è davvero semplice. Una panatura diche diventa verde e si prepara in poco tempo. Le cipolle caramellate che sono una vera bontà e poi la cottura del pesce e i vari consigli. Non perdete questa e le altre ricette dello chef sardo, in pochi minutiFarrù ha davvero suggerito tanto. Ecco ladi E’...