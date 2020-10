Serie C, 7a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del weekend, Bari-Catania… (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la quarta giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C) in programma sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020.AVELLINO-CASERTANAArbitro: Cristian Cudini (Fermo)Assistente 1: Mattia Politi (Lecce)Assistente 2: Riccardo Pintaudi (Pesaro)Quarto ufficiale: Francesco Cosso (Reggio Calabria)Bari-CATANIAArbitro: Marco D'Ascanio (Ancona)Assistente 1: Claudio Barone (Roma 1)Assistente 2: Giorgio Rinaldi (Roma 1)Quarto ufficiale: Valerio Maranesi (Ciampino)CAVESE-MONOPOLIArbitro: Luca Angeluzzi (Foligno)Assistente 1: Francesco Cortese (Palermo)Assistente 2: Lorenzo Poma (Trapani)Quarto ufficiale: Emanuele Tartarone (Frosinone)TERAMO-JUVE STABIAArbitro: Eduart Pashuku ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno levalide per la quartadi andata del Campionato diC 2020/21 (C) in programma sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020.AVELLINO-CASERTANAArbitro: Cristian Cudini (Fermo)Assistente 1: Mattia Politi (Lecce)Assistente 2: Riccardo Pintaudi (Pesaro)Quarto ufficiale: Francesco Cosso (Reggio Calabria)-CATANIAArbitro: Marco D'Ascanio (Ancona)Assistente 1: Claudio Barone (Roma 1)Assistente 2: Giorgio Rinaldi (Roma 1)Quarto ufficiale: Valerio Maranesi (Ciampino)CAVESE-MONOPOLIArbitro: Luca Angeluzzi (Foligno)Assistente 1: Francesco Cortese (Palermo)Assistente 2: Lorenzo Poma (Trapani)Quarto ufficiale: Emanuele Tartarone (Frosinone)TERAMO-JUVE STABIAArbitro: Eduart Pashuku ...

