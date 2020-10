Serie B, Empoli-Pisa: il derby toscano è alle porte (Di venerdì 23 ottobre 2020) Serie B, stasera in campo alle 21:00 il derby toscano Empoli-Pisa. Si tratta dell’unico derby toscano dopo la retrocessione del Livorno, e queste due squadre sono prontissime a lottare per ottenere i tre punti e vincere il derby. La classifica Empoli-Pisa è l’unico derby toscano. Non vi è una grandissima rivalità tra queste due squadre, ma il 2020 è l’anno del centenario per gli azzurri, che vorranno confermarsi come migliore squadra toscana della Serie B. Guardando la classifica l’Empoli è favorito: gli azzurri sono primi a pari merito con il Cittadella a 10 punti, dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)B, stasera in campo21:00 il. Si tratta dell’unicodopo la retrocessione del Livorno, e queste due squadre sono prontissime a lottare per ottenere i tre punti e vincere il. La classificaè l’unico. Non vi è una grandissima rivalità tra queste due squadre, ma il 2020 è l’anno del centenario per gli azzurri, che vorranno confermarsi come migliore squadra toscana dellaB. Guardando la classifica l’è favorito: gli azzurri sono primi a pari merito con il Cittadella a 10 punti, dopo ...

