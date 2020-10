Serie B, Ascoli: grave incidente stradale per l’attaccante serbo Nikola Ninkovic (Di venerdì 23 ottobre 2020) grave incidente per l'attaccante serbo dell'Ascoli Nikola Ninkovic.L'attaccante dell’Ascoli, 25 anni ieri, è rimasto coinvolto con la sua Porsche in uno scontro violento contro un camion con targhe bosniache-erzegovina, sull’autostrada vicino a Lipovljani, in direzione di Zagabria.PALERMO, L’ESITO DEI TAMPONI: ALTRI 5 ROSANERO POSITIVI AL CORONAVIRUSL’incidente è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15.40 e sono in corso le indagini per comprenderne la dinamica.Della Porsche resta poco, ma al serbo, rimasto ai margini del progetto tecnico dei bianconeri ma ufficialmente ancora in rosa, è andata bene. Come riporta l’agenzia di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 ottobre 2020)per l'attaccantedell'.L'attaccante dell’, 25 anni ieri, &e; rimasto coinvolto con la sua Porsche in uno scontro violento contro un camion con targhe bosniache-erzegovina, sull’autostrada vicino a Lipovljani, in direzione di Zagabria.PALERMO, L’ESITO DEI TAMPONI: ALTRI 5 ROSANERO POSITIVI AL CORONAVIRUSL’&e; avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15.40 e sono in corso le indagini per comprenderne la dinamica.Della Porsche resta poco, ma al, rimasto ai margini del progetto tecnico dei bianconeri ma ufficialmente ancora in rosa, &e; andata bene. Come riporta l’agenzia di ...

