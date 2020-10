Serie A, Sassuolo-Torino 0-0 – LIVE (Di venerdì 23 ottobre 2020) Serie A, i risultati di venerdì 23 ottobre 2020. In campo Sassuolo e Torino. ROMA – Serie A, i risultati di venerdì 23 ottobre 2020. La quinta giornata del campionato si apre con la sfida tra Sassuolo e Torino. Serie A, i risultati di venerdì 23 ottobre Di seguito i risultati di Serie A di venerdì 23 ottobre 2020, valide per la quinta giornata di Serie A. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Sassuolo-Torino (ore 20.45) Serie A, Sassuolo-Torino LIVE Sassuolo-Torino 0-0 Marcatori: Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020)A, i risultati di venerdì 23 ottobre 2020. In campo. ROMA –A, i risultati di venerdì 23 ottobre 2020. La quinta giornata del campionato si apre con la sfida traA, i risultati di venerdì 23 ottobre Di seguito i risultati diA di venerdì 23 ottobre 2020, valide per la quinta giornata diA. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)(ore 20.45)A,0-0 Marcatori:(4-2-3-1): Consigli; Ayhan, ...

FIGCfemminile : SERIE ??? | ?? Sassuolo e Florentia danno il via alla 6a giornata. L’Empoli ospita il Napoli, domenica spazio a… - markofluke : @GianniVEVO2021 non hanno nemmeno trovato una soluzione per il Sassuolo in Serie A ma questo non lo dice nessuno - Ermis_K : LIVE BET (Italy - Serie A) Sassuolo - Torino (0-0, 18') over 2.5 @ 1.88 x 10un (Bet365) - TheBrainPicks : Italy Serie A LIVE 18' Sassuolo o2.5 -125 2u - sportli26181512 : LIVE Sassuolo-Torino 0-0: Consigli strepitoso su Verdi!: LIVE Sassuolo-Torino 0-0: Consigli strepitoso su Verdi! Em… -